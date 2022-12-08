Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı; futbol, basketbol ve voleybol branşlarını kapsayan Mahalle Ligi Turnuvası’nın açılış vuruşunu Başkan Yücel Yılmaz yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı; futbol, basketbol ve voleybol branşlarını kapsayan Mahalle Ligi Turnuvası’nın açılış vuruşunu Başkan Yücel Yılmaz yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, enerjilerini sokağa bırakan çocuklar yetiştirmek için 20 ilçe ve kırsal mahallelerdeki tüm katılımcılar ile güçlü takımların alt yapılarını oluşturmak amacıyla kurulan Mahalle Ligi Turnuvası bugün Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın santra vuruşu ile Karesi Park Spor Toto Tesisleri’nde başladı.

Mahalle Ligi Turnuvası açılış maçı öncesinde gençlere ve konuklara hitap eden Başkan Yılmaz, “8 yıldır devam eden Mahalle Ligi projesini tecrübelerimizi de kullanarak geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl bin 113 mahalledeki takımları sahaya davet ettik. Çocuklar hareket ettikçe bedenleri de beyinleri de gelişmeye devam eder. Gençlerimiz ile birlikte Balıkesir bir spor şehri haline dönüşüyor. Kimisi bu işi meslek olarak kimisi de hobinin ötesinde iş olarak bizi Türkiye’de ve dünyada temsil edecek. Çocuklarımız bu proje sayesinde hem takım oyuncusu hem de grup olarak hareket etmeyi öğrenecek. Önceden projemizi tek branş ile yürütüyorduk şimdi voleybolcular ve basketbolcular da aramızda inşallah hayırlı güzel bir sezon olur. Kazasız belasız sonuca gideriz. Şampiyon takımımıza da sürpriz ödülümüz olacak” dedi.

Mahalle Ligi Turnuvası’nın açılış maçına; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, Balıkesirspor Kulüp Başkanı Nedim Ömer, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, meclis üyeleri ve sporcular katıldı.