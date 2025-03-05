Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı arafından, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.
Akademiye başvuru şartları, fiziki yeterlilik kriterleri, eğitim imkanları ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarının anlatıldığı etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sunumda, akademiye kabul süreci, akademik programlar ve mesleki gelişim fırsatları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.
Yetkililer, güvenlik güçlerinde kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilere yönelik bu tür bilgilendirme etkinliklerinin devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İHA