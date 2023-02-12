Edinilen bilgiye göre, saat 08.10’da Susurluk’un Göbel kırsal mahallesinde toptan kokoreç üretimi yapan bir iş yerinde LPG tanklarından gelen gazın sıkışması sonucunda patlama meydana geldi. Patlamada 18 iş yeri çalışanı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 5 kişi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Göbel kırsal mahallesinde bir kokoreççide meydana gelen patlamada 5’i ağır 18 kişi yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.