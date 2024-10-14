Balıkesir’in Edremit ilçesinde tartıştığı kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldüren, eşi ve kayınpederini yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesine bağlı Kızılkeçili Mahallesi’nde çıkan tartışmada kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya’yı bıçakla öldüren, eşi Nezihe Nurçin Ö. ile kayınpederi Ali Rıza Kaya’yı da yaralayan M.Ö., jandarmadaki sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçe mahkemece tutuklanan M.Ö., geniş güvenlik önlemleri altında Burhaniye T Tipi Cezaevine sevk edildi.