Balıkesir’de polis ekipleri tarafından yapılan bir haftalık kapsamlı denetimlerde aranan 225 şahıs yakalanırken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan trafik denetimlerinde ise 30 bini aşkın araç denetlendi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir’in tüm ilçelerinde asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve trafik denetimleriyle huzur ve güven ortamını sağmaya devam ediyor. Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, aranma kaydı bulunan 225 şahıs ise yakalanırken, trafik denetimlerinde 30 bini aşkın araç denetlendi.

319 dosya aydınlatıldı

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri, kişilere karşı, meydana gelen 268 olayın 257’sini aydınlatılırken, 11 faili meçhul olayın şüphelilerinin tespiti çalışmaları devam ediyor. Olaylarla ilgili 399 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. Asayiş ekipleri, malvarlığına karşı meydana gelen 103 olayın 62’sini aydınlatırken, 41 faili meçhul olayın şüphelisinin tespiti çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda 88 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemeler ise 10 ruhsatsız tabanca, 193 fişek, 5 ruhsatsız av tüfeği, 29 av tüfeği kartuşu, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yapılan 97 bin 596 şahsın sorgulamasında aranma kaydı bulunan 225 şahıs yakalandı.

478 bin dolu makaron ele geçirildi

Balıkesir KOM Şube Müdürlüğünce ekipleri, 9 kaçakçılık olayına müdahale ederek, 11 şüpheli şahsa işlem yapıldı ve bir şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 478 bin 580 dolu makaron, bir sahte plaka, bir elektronik sigara, 2 elektronik sigara likiti, 160 paket sigara, 2 bin muhtelif emtia ele geçirildi.

8 zehir taciri tutuklandı

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ekipleri yaşanan 45 olaya müdahale ederek, 65 şüpheli şahsa işlem gerçekleştirdi. Yapılan işlemler sonucunda 8 şüpheli tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 5.656 gram sentetik ecza hap, 1.167 gram metamfetamin maddesi, 163 gram esrar maddesi, 66 gram bonzai maddesi, 53 gram kokain maddesi, bir ecstasy hap ve bin 195 TL para ele geçirildi.

18 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında il merkezinde 10, Ayvalık İlçesinde bir, Bandırma İlçesinde 5, Burhaniye ilçesinde bir ve Dursunbey ilçesinde bir olmak üzere toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı. Sorgulanan 124 şahıstan il merkezinde 10 yabancı şahıs yakalanarak Bandırma GÖKSEM’e teslim edildi.

31 bin 529 araç denetlendi

Balıkesir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada il genelinde meydana gelen bir ölümlü kazaya ve 90 yaralanmalı kazaya müdahale etti. Yaşanan kazalarda bir kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralandı. Trafik ekipleri il genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 31 bin 529 araç denetlenerek; 102 okul servis aracı, 7 bin 713 motosiklet, 3 bin 687 alkol/ uyuşturucu ve uyarıcı, 83 alkol denetim sonucu ehliyet iptal edildi. Yapılan denetimlerde ayrıca 431 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edeceklerini bildirdi.