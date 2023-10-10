Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Kızılay Kan Merkezi’nin düzenlediği kan bağışı kampanyası ilgi gördü. Daha önceleri ayda iki kez düzenlenen kampanya sayısı ilginin yoğunluğu üzerine 4’e çıkarıldı

Balıkesir Kızılay Kan Merkezi’nin Burhaniye’de düzenlediği kan bağışı kampanyasına ilgi büyük oldu. Her kampanyada 50 ünitenin üzerinde kan bağışı olduğunu anlatan Kızılay Kan Merkezi yetkilileri vatandaşlara teşekkür etti. Cumhuriyet Meydanında konuşlanan bağış otobüsünü dolduran vatandaşlar, bağışta bulunmanın mutluluğunu yaşadı. Dr. Mehtap Avcı, program dahilinde bütün ilçeleri gezdiklerini söyledi. Kan vermenin sağlık kazandırdığını anlatan Mehmet Salihoğlu, “42 kere kan verdim. 43’üncü kez vereceğim. Kan verdikten sonra sağlığıma kavuştum. Herkesi kan vermeye bekliyorum. Davet ediyorum. Teşekkür ediyorum” dedi. Hakan Göktepe de, “Burhaniye Meydanına bu gün Kızılay kan aracı geldi. Bizim de arkadaşlarımızın bir yakınının hastanede tedavi olduğunu öğrendik. Acil kan ihtiyacı olduğunu öğrendik. Seve seve tabi gönüllü olduk. Burada 7-8 seferdir kan veriyorum düzenli olarak. Hayat kurtarmak çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ederim. Sağlık açısından da aynı zamanda çok faydalı olduğunu biliyorum. Zaten bunu da herkes biliyordur. Hastamız sağlığına kavuşacaksa ne mutlu bize. Burada Kızılay çalışanlarını da takdir ediyorum. Sürekli halimizi hatırımızı soruyorlar. İlgileniyorlar. Bu kutsal meslekteki hayatlarında başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.