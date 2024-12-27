Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen U20 Kadınlar Türkiye Sutopu Şampiyonası grup müsabakaları başladı. Farklı illerden gelen takımlar, Türkiye şampiyonluğu için yarışırken, aynı zamanda gelecekteki ulusal ve uluslararası organizasyonlar için önemli bir tecrübe edinme fırsatını değerlendiriyor.

Galatasaray, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dalton Koleji, ODTÜ, Antalyaspor, Mersin Mert, Adana Büyükşehir Belediye, Ayik, Esti, Gaziantep GSK, Keçiören Belediye Bağlum, Gaziantep Yüzme ve Eskihisar Su Spor Kulübü’nün katılım gösterdiği U20 Kadınlar Türkiye Sutopu Şampiyonası, sporcuların yeteneklerini sergileyebileceği zorlu ve heyecan dolu bir organizasyona dönüşecek. Takımlar, müsabakada Türkiye şampiyonluğunu hedeflerken, aynı zamanda birbirinden güçlü rakiplerle girecekleri rekabetin içinde yer alacak ve her karşılaşma, heyecanlı anlara sahne olacak.

Turnuva, altın grup ve bronz grup olmak üzere iki grupta oynanıyor. Gruplarda gerçekleştirilen zorlu mücadeleler, takımların sıralamasını belirleyecek. Şampiyonaya büyük bir heyecanla hazırlanan takımlar, Balıkesir’deki bu prestijli organizasyonla hem yeteneklerini sergileyecek hem de gelecekteki yarışmalar için deneyim kazanacak.