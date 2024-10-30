Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde “Kadın Kooperatifleri Buluşması” gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın eşi Arbil Akın’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda kooperatifleşmenin önemi ve ekonomiye katkıları değerlendirildi.

Kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Balıkesir Kent Konseyi koordinasyonu ile “Kadın Kooperatifleri Buluşması” düzenlendi. Balıkesir Kent Konseyi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen programda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın eşi Arbil Akın, kadınların üretimdeki yerinin önemine değindi. Kooperatifleşme ile üreten kadının alın terinin değerinin de arttığını söyleyen Arbil Akın, iş birliği ve dayanışmanın kooperatifleri güçlendirdiğini dile getirdi.

Kadın kooperatiflerinin geleceği konuşuldu

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, kooperatiflerin toplumsal hayat ve ekonomiye katkılarından bahsetti. Kadın kooperatiflerinin yoğun ilgi gösterdiği programda Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Prof. Dr. Arman Zafer Yalçın, kooperatiflerin geleceğine dair sunum gerçekleştirdi. Bornova Belediye Başkan Danışmanı ve Genç İşi Kooperatifi temsilcisi Ethem Uğur Celep ise deneyimlerini paylaştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) yetkilisi Betül Kurtuluş ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) Müdürü Seda Kaplan, kadınlara yönelik projeler ve projelerin sağladığı faydalar hakkında katılımcıları bilgilendirdiler.

Dayanışma ve güçlenme yolunda önemli adım

Kadın kooperatiflerinin gelişmesi için önerilerin sunulduğu programda katılımcılar serbest kürsü bölümünde deneyimlerini paylaştılar. Kadın kooperatiflerinin en önemli istekleri satış pazarlarını genişletmek olarak öne çıkarken ürün çeşitliliğinin artmasının da sağlayacağı faydalar konuşuldu. İş birliği ve koordinasyonun önemine değinen katılımcılar, birlikte hareket etmenin, kooperatifçiliği geliştirecek önemli bir unsur olacağını dile getirdiler. Dayanışma ve güçlenme yolunda önemli bir adım olan “Kadın Kooperatifleri Buluşması”, kadınların üretimde ve ekonomide vazgeçilmez bir unsur olduğunu da vurguladı.