Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın öncülüğünde İl genelindeki kadın girişimcileri kooperatifler aracılığıyla desteklemek ve güçlendirmek için bir yıl önce başlatılan Kadın Kooperatiflerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Çalışması için yapılan faaliyetler değerlendirildi. Balıkesir’de Kadın Kooperatiflerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi çalışması başladığında 8 olan kadın kooperatif sayısının 23’e yükseldi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın öncülüğünde İl genelindeki kadın girişimcileri kooperatifler aracılığıyla desteklemek ve güçlendirmek için bir yıl önce başlatılan Kadın Kooperatiflerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Çalışması için yapılan faaliyetler değerlendirildi. Balıkesir’de Kadın Kooperatiflerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi çalışması başladığında 8 olan kadın kooperatif sayısının 23’e yükseldi.

Kadınlar, Kooperatiflerle Güçlendi

Toplantının açılışında konuşan Vali Şıldak; kadının üretim sürecinin içerisinde yer alarak ekonomik anlamda güçlenmesi, sosyal hayatın içinde bulunması, aile ekonomilerine katkı sağlaması, dayanışma ruhunun gelişmesi ve aynı zamanda üretime, istihdama katkı sağlaması bakımından kadın kooperatifçiliğinin örnek bir oluşum olduğunu söyledi. Şıldak, “İmrenilecek bir gelişme olan Kadın Kooperatiflerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Çalışmasının; sizlerin cesaretiyle, girişimiyle ve önderliğiyle başarılı bir aşamaya geldiğini görüyoruz. Biz kadın kooperatiflerimizin sayılarının artmasını, standartlarının yükselmesini, bulundukları yerleşim yerinde kucaklayıcı, kapsayıcı bir pozisyon ifade etmesini ve üretimden pazarlama sürecine kadar iyi bir seviyeye ulaşmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bir Yılda 15 Artış

Katılımcıların fikir alışverişinde bulunduğu toplantıda bir sunum yapan Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan Kadın Kooperatiflerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Çalışması başladığında 8 olan kadın kooperatif sayısının 23’e yükseldiğini söyledi. Mevcut durumda faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ile ilgili bilgi veren Pehlivan, kadın kooperatiflerinin giderlerini azaltmak, gelirlerini arttırmak, kadınlara ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek ve e-ticaret paylarını arttırabilmek adına Bakanlık bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı kurulduğunu ifade etti.

Kadın kooperatif sayılarının ve verimliliklerinin arttırılması ile sürdürülebilirliğin sağlanması için yol haritası belirlenmesi amacıyla paydaş kurumların temsilcileri ve kooperatif yöneticilerinin paylaşım ve değerlendirmede bulunduğu toplantıda bir yıllık süreçte yapılan çalışmalar

görüşüldü. Çalışmanın paydaşı olan kurumların temsilcileri kendi alanlarında kooperatiflerin güçlenmesi için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şıldak, “Kadınların Gücünü Gösterme Zamanı”

Kooperatif ürünlerinin satış ve pazarlamasını arttıracak planlamaların da ele alındığı toplantıda kadına güç kazandıran çalışmaya öncülük eden Vali Şıldak, üye sayısını arttırma, bölgeye yayılma ve kadınların gücünü gösterme zamanı olduğunu vurguladı. Şıldak, “Yöresel ürün modellerinin dışına çıkan örnek gösterilecek çok farklılık unsuru taşıyan yenilikçi modeller sizi bekliyor. Alan çok geniş, yeter ki üretmeye ve yeniliklere açık olun. Kurumlarımızdan istifade edin, kurumlarımız fikir üretmeye, sizlere proje desteği sunmaya hazır. İlimizdeki kurum dayanışması, enerjisi çok yüksek. İlimizin bundan sonraki bir yıllık periyotta kadın kooperatifleri açısından yeni bir aşama kat edeceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz bir yıl sayısal olarak büyüme dönemi iken şimdi hem büyüme hem de yeniliklerle genişletme, daha kucaklayıcı olma zamanı diyoruz.” şeklinde konuştu.

Vali Hasan Şıldak başkanlığında Balıkesir Öğretmenevinde yapılan toplantıya İl Ticaret Müdürü İlhan Pehlivan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nazım Balcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Murat Kar, AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Tülin Akgül ve İl genelindeki kadın kooperatiflerinin yöneticileri katıldı.