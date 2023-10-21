Balıkesir’in Kepsut ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahsı Kepsut ilçesinde yakalanarak gözaltına aldı. Şahıs hakkında adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.