Balıkesir’de jandarma ekipleri yaklaşan yılbaşı dolayısıyla il genelinde 540 personel ile kaçak ve sahte içki operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri toplam bin 400 litre kaçak içki ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 20 şahsı da gözaltına aldı.

Balıkesir’de jandarma ekipleri yaklaşan yılbaşı dolayısıyla il genelinde 540 personel ile kaçak ve sahte içki operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri toplam bin 400 litre kaçak içki ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 20 şahsı da gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkiye Müşterek Kaçak veya Sahte Alkol Uygulaması dahilinde Balıkesir İl genelinde 145 ekip, 540 personel ile asayiş uygulaması yaptı. Faaliyet neticesinde bin 67 litre şarap, 200 litre rakı, 114 litre bira, 16 litre votka 3 litre viski olmak üzere toplam bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca jandarma ekipleri 3.471 şahıs sorgulanmış, 451 işyeri kontrol ederken, çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı.