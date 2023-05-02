Balıkesir’de jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Altıeylül, Edremit, Savaştepe, Sındırgı ve Havran ilçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı tespit edilen 48 şüphelinin araç ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 155 gram skunk, 145 adet sentetik uyuşturucu hap, bin 174 gram metamfetamin, 21 gram kubar esrar, 12 kök kenevir, 3 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet cep telefonu, 11 adet tabanca ve 75 adet fişek, 1 adet av tüfeği ve 56 fişek ve suçtan elde edilen 6 bin 310 TL ele geçirildi. Olaylara karışan 48 şüpheli yakalanarak hakkında adli tahkikata başlanıldı.