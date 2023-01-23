Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu, kaçak tütün ve tarihi eser operasyonlarında 39 şüpheli şahsı gözaltına alırken, çok miktarda kaçak tütün mamulü ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu, kaçak tütün ve tarihi eser operasyonlarında 39 şüpheli şahsı gözaltına alırken, çok miktarda kaçak tütün mamulü ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 36 adet sentetik uyuşturucu hap, 42 gram metamfetamin, bin 40 gram kubar esrar, 1 gram bonzai, 50 adet tarihi eser, 136 bin adet dolu makaron, 70 kilo tütün ele geçirildi. Olaylara karışan 39 şüpheli yakalanarak, adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.