Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 35 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 35 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; bin 572 adet sentetik uyuşturucu hap, 136 gram metamfetamin, 2 kilo 103 gram kubar esrar, 6 gram kenevir tohumu, 3 adet tabanca, 2 av tüfeği, 54 adet fişek, 102 adet tarihi eser, 25 adet cep telefonu, 4 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen 36 bin 500 TL ele geçirdi. Olaylara karışan 35 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.