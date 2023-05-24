Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve organize suç olaylarına karşı yapılan uygulamalarında 16 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyşturucu madde, 8 adet silah ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 24 bin lira para ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 191 adet sentetik uyuşturucu hap, 657 gram metamfetamin, 102 gram kubar esrar, 1 gram skunk, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 43 adet fişek, 6 adet şarjör, 1 adet hassas terazi ve 24 bin TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaylara karışan 16 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.