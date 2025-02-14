Balıkesir’in dört bir yanındaki teknoloji altyapısını güçlendirmek için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentin kamusal alanlarındaki wi-fi kurulumlarıyla vatandaşlara ücretsiz ve sınırsız internet erişimi sağlıyor.

Afetlere yönelik hazırlıklardan eğitim ve güvenlik hizmetlerine kadar teknoloji altyapısını güçlendirme amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatlarıyla çalışmalarını hızlandıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kamusal alanlarda vatandaşların hayatını kolaylaştıran ücretsiz ve sınırsız wi-fi hizmet ağını genişletiyor. Kent merkezindeki 22 noktada vatandaşlara 7/24 ücretsiz wi-fi hizmeti sağlayan Büyükşehir Belediyesi, merkez dışında kalan 12 ilçedeki 26 noktada da ücretsiz wi-fi hizmetlerini, kesintisiz bir şekilde vatandaşlara sunuyor. Başkan Ahmet Akın’ın teknolojik altyapısı güçlü bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda verdiği talimatlarla kısa süre içinde 2 yeni noktada daha wi-fi hizmet noktası kurulacağını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinde kurulacak erişim noktalarıyla toplamda 50 bölgede ücretsiz ve sınırsız internet erişimi hizmeti sunulacağını belirtti. Vatandaşların sürekli ve etkin bir şekilde faydalanması için ücretsiz olmasının yanı sıra herhangi bir sınırı olmayan wi-fi bağlantılarına, bir kereye mahsus kayıt işlemiyle tüm hizmet noktalarından kolayca ulaşmak mümkün.

20 ilçeye ücretsiz ve sınırsız internet

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülen ve günde ortalama bin

bin 300 kişinin kullandığı ücretsiz wi-fi hizmetlerinin, ilerleyen süreçte 20 ilçeye eşit ve kapsamlı bir şekilde ulaştırılacağını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ender Ünal; "İletişim çağında yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza; özellikle gençlere, öğrencilere gelişmiş bir teknolojik altyapı sunmak ve temel bir hak olarak gördüğümüz iletişimi güçlendirmek adına Başkanımız Ahmet Akın öncülüğünde ücretsiz ve sınırsız wi-fi hizmetini daha fazla noktada, daha güçlü bir altyapıyla hayata geçirmek için çalışmaları hızlandırdık. Amacımız ücretsiz wi-fi hizmetini; Balıkesir’in 20 ilçesine eşit, kapsamlı ve güçlü bir altyapıyla ulaştırmak. Hali hazırda mevcut hizmet noktalarımıza, Bigadiç’te ve Sındırgı’da altyapısını hazırladığımız kurulumlarla yenilerini ekliyoruz. Bu şekilde 50 noktada hizmet verilecek. Tüm ili kapsayacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor." diyerek hizmetlerin kapsamının ve kalitesinin geliştirileceğini söyledi.

"Bu sistem hem benim için hem de öğrenciler için çok faydalı oldu"

Ücretsiz wi-fi hizmetleri, özellikle kentteki öğrencilerin yaşamını kolaylaştırıyor. Balıkesir Merkez’de; Toplu Taşıma Merkezi (TTM) başta olmak üzere Avlu Yaşam Merkezi, Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi (Çamlık) gibi yoğunluk yaşanan bölgelerde hizmet verilmesinin yanı sıra kütüphaneler ve gençlik merkezleri gibi öğrencilerin tercih ettiği sosyal alanlarda da wi-fi hizmetlerinden kesintisiz bir şekilde faydalanılıyor.

Ücretsiz wi-fi hizmetinin gençler için çok iyi bir hizmet olduğunu ifade eden Yiğit İşgüder, "Durumu olan var, olmayan var. Çok güzel bir şey. Evimde wi-fi olmadığı için çalışamıyorum. Herkes de ders çalışmak için özel hoca tutamadığı için harika bir çalışma yapmışlar. Ahmet Başkan’a teşekkür ediyorum." dedi. İnternet olmadığı zamanlarda derslerini tekrar edemediğini ifade eden Emirhan Korkut, "Bu sistem hem benim için hem de öğrenciler için çok faydalı oldu. Kimi internet paketi alamıyor, kiminin de evinde wi-fi yok. Derslerini tekrar ediyor" diye konuştu. Muzaffer Güvel ise "Öğrencilerin kendi paketlerindeki tarifeler yetersiz olduğu durumlarda Büyükşehir’in wi-fi’si devreye girdiği zaman yeterli internet kotası sunuyor" ifadelerini kullanarak ücretsiz ve sınırsız wi-fi hizmetinden memnun olduğunu dile getirdi.