2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Sene Başı Toplantısı Vali Hasan Şıldak başkanlığında gerçekleştirildi.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Sene Başı Toplantısı Vali Hasan Şıldak başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı toplantının açılışında 2022-2023 eğitim öğretim yılının başında yapılan değerlendirmelere ilişkin bir sunum yaptı. Sunumda 2022-2023 öğretim yılı eğitim istatistikleri hakkında bilgi veren Müdür Tatlı kurum türlerine göre okullaşma oranlarını aktardı. Buna göre bütün kademelerdeki okullaşma oranıyla ülke genelinin üzerinde olan Balıkesir’in Milli Eğitim Bakanlığının önem verdiği çalışmalar arasında ilk sıralarda yerini alan 5 yaş okullaşma oranında 98,37’ye ulaşması dikkat çekiyor. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı sunumun devamında ikili eğitim yapan okul sayıları, resmi özel ilk ve ortaokul öğrenci sayıları, taşımalı öğrenci bilgileri, açık öğretim öğrenci sayıları, pansiyonlar, destekleme ve yetiştirme kursları, halk eğitim merkezlerinin kursiyer sayıları, tam zamanlı kaynaştırma, özel eğitim sınıfı, destek eğitim odası ve öğrenci sayıları hakkında bilgiler verdi.

Vali Hasan Şıldak öncülüğünde Balıkesir’in eğitim kalitesini en üst seviyeye çıkarma hedefiyle yola çıkan Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi dahilinde yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, projenin akademik alan çalışmaları, danışman öğretmenlik uygulaması eğitimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gayretli ve canlı çalışma sürecine emek veren eğitim camiasına teşekkür eden Vali Şıldak toplantıda yaptığı değerlendirmede, “İlimize; öğrencisini destekleyen, eğitimin kalitesinin yükseltmesi için her türlü fedakarlığı yapan çok yüksek bir ilgiye sahip veli profiliyle tam bir eğitim şehri diyebiliriz. İki üniversitesiyle eğitim alanında altyapısı güçlü, genç ve tecrübeli eğitim kadrolarını bünyesinde barındıran güçlü bir şehir. Eğitimde ne yapsak yerini buluyor. Çalışmaların karşılık bulduğunu ben görebiliyorum. Amacımız daha huzurlu, daha sağlıklı, daha donanımlı bireyler yetiştirmek için onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak” şeklinde konuştu.

Okul öncesi eğitimin çok önemli olduğuna vurgu yapan Vali Şıldak, “Temel okul öncesi eğitimi dört yaşını da içermekte birlikte asıl yoğunluk beş yaş grubunu oluşturuyor. İlimizdeki oranlar düşüktü. Geçen yıl her ay yaptığımız değerlendirme toplantılarında bu durumu gördük. Okul öncesi eğitimde çok kötü durumda olduğunu söylüyorduk. Hemen buna müdahale ettik ve geçtiğimiz yaz ilk çalışmamızı yaptık. Eksiği olan çocuklarımızı yani okula gidememiş olanları, geçen eğitim döneminde, yaz döneminde kursa aldık, kısa süre de olsa ana sınıfı eğitimi almış oldular” diye belirtti.

Vali Hasan Şıldak, Balıkesir Öğretmenevinde İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu üyelerinin katıldığı toplantıda üyeler arasında yer alan öğretmen, öğrenci ve velilere de söz verdi.