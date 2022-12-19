Balıkesir Valiliği tarafından hayata geçirilen Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi dahilinde yeni sosyal destek çalışmaları yürütülmesi talimatını veren Vali Hasan Şıldak, 2022 yılında ilçe vakıfları tarafından bu amaçla çok sayıda çalışmanın gerçekleştirildiğini ifade etti. Projenin amacının toplumdaki bütün kesimlerin ve her bir vatandaşın kucaklanması, kendisinin önemsenmesi ve devlet tarafından hatırlanması, bunun da birebir bütün vatandaşlara hissettirilmesi olduğunu söyleyen Şıldak, “Vakıflar eliyle yaptığımız çalışmalar bu amaçla hayat buluyor” dedi.

Balıkesir Valiliği tarafından hayata geçirilen Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi dahilinde yeni sosyal destek çalışmaları yürütülmesi talimatını veren Vali Hasan Şıldak, 2022 yılında ilçe vakıfları tarafından bu amaçla çok sayıda çalışmanın gerçekleştirildiğini ifade etti. Projenin amacının toplumdaki bütün kesimlerin ve her bir vatandaşın kucaklanması, kendisinin önemsenmesi ve devlet tarafından hatırlanması, bunun da birebir bütün vatandaşlara hissettirilmesi olduğunu söyleyen Şıldak, “Vakıflar eliyle yaptığımız çalışmalar bu amaçla hayat buluyor” dedi.

Balıkesir Valiliği koordinasyonunda, Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi çatısı altında İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca gerçekleştirilen 2022 yılındaki çalışmalar şunlar: Yeni çocuğu dünyaya gelen ailelere yönelik olarak bebek ve annenin ilk ihtiyaçları için hazırlanan 523 adet “Hoşgeldin Bebek” çantasıyla, ailelerin mutluluğuna ortak olundu. Toplumun bakıma muhtaç kesimlerine yönelik çalışmalarla bin 575 hanede düzenli periyotlarla ev temizliği hizmeti verildi. Özellikle yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlarımıza sağlanan bu destek rekor sayıya ulaştı.

Aynı durumda bulunan bin 123 vatandaşımıza ise kişisel bakım hizmeti verildi. Öz bakımlarını yapamayacak durumda olan bu vatandaşlarımız düzenli olarak ziyaret edilerek yalnız bırakılmadı. Proje dahilinde 142 haneye sıcak yemek dağıtımı yapılarak hanelerde ayrı bir sevinç yaşatıldı.

Engelli ve yaşlı vatandaşların evlerinde günlük hayatlarında ihtiyaç duydukları gerekli onarım ve tadilatların yapılması ile 124 vatandaşımızın ihtiyaçları giderildi. Özellikle engelliler için önem taşıyan bu destek sayesinde pratik çözümler üretildi. İhtiyaç duyan ailelerdeki 397 öğrenci ise düzenlenen çalışma odalarıyla derslerine daha istekli çalışacak. Oluşturulan çalışma odaları öğrenciler için en uygun ortamı sağlıyor. Toplumsal ve insani değerlerin güçlenmesine katkı sunan faaliyetleri Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesiyle tek bir çatı altında toplayan Vali Şıldak, projenin hedef kitlesiyle de çeşitli programlar ve özel günlerde bir araya geliyor. Vali Şıldak insana dokunan projeli çalışmalarıyla; gelenekten geleceğe uzanan değerleri ve manevi duyguları güçlendirme konusunda topluma öncülük etmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Hasan Şıldak, “Toplumumuzun en hassas gruplarına bütün kurumlarımızla birlikte en özenli şekilde yaklaşıyoruz. Yardıma ihtiyaç duyan ailelerimiz, engelli arkadaşlarımız, yetim ve koruma altındaki çocuklarımız, yaşlılarımız her zaman gönlümüzde olan ve en yakın olduğumuz insanlarımızdır. Bu projeyle onlara farklı yönlerden daha yakın olmaya çalıştık. Bu çalışmaları gerçekleştiren Kaymakamlarımıza, Vakıflarımızın değerli personeline ve mütevelli heyetlerinde görev yapan üyelerimize teşekkür ediyorum. 2023 yılında da ihtiyaç sahibi her bir insanımıza yakın olmaya ve devletimizin imkanlarını onlara ulaştırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.