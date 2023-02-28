Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 140 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 77’si tutuklandı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 140 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 77’si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Kepsut, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 140 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 77 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız tabanca ve 64 adet fişek, 11 adet ruhsatsız tüfek ve 19 adet kartuş, 6 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.