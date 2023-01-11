Balıkesir’de Asayiş ve Narkotik Şube polis ekiplerinin son 1 haftada ayrı ayrı yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında 302 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 111 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’de Asayiş ve Narkotik Şube polis ekiplerinin son 1 haftada ayrı ayrı yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında 302 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 111 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada ayrı ayrı yaptıkları Huzur operasyonlarında 302 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 111 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 21 adet ruhsatsız tabanca, 205 fişek, 36 adet ruhsatsız tüfek ve 62 adet kartuş, 21 adet kurusıkı tabanca ve 29 fişek, 243 adet sentetik ecza hap, 240 gram metamfetamin, 132 gram bonzai, 83 gram esrar, 11 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi ve 25 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.