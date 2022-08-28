Burhaniye ilçesinde, 32’nci Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali’nde düzenlenen ”Hoş geldiniz” açık ikili briç turnuvası ilgi gördü. İsmail Atıf Doğrular anısına Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen turnuvaya 20 masa katılırken, dereceye girenler ödüllendirildi.

Burhaniye ilçesinde, 32’nci Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali’nde düzenlenen ”Hoş geldiniz” açık ikili briç turnuvası ilgi gördü. İsmail Atıf Doğrular anısına Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen turnuvaya 20 masa katılırken, dereceye girenler ödüllendirildi.

Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen turnuvaya çevre il ve ilçelerden yaklaşık 100 kişi katıldı. Turnuva da büyük heyecan yaşandı. Turnuvanın sonunda dereceye girenlere, Briç Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ödüller verildi. Turnuvada birinci olan Gürsel Yaşar, “Bu gün Festival çerçevesinde “Hol geldiniz” turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 20 masa katıldı. Ben de arkadaşımla beraber birinci oldum. Dışarıdan gelen oyuncular da vardı. Mutlu oldum. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Briç Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal da, “Bu günkü turnuvayı İsmail Atıf Doğrular anısına yaptık. Çok güzel bir turnuva oldu. Biz de arkadaşımla beraber dereceye girdik. Bize bu olanağı sağlayan Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler’e teşekkür ediyorum” dedi. Nusret Bayrak ise, “Turnuvamız ilgi gördü. Çevre il ve ilçelerden katılanlar oldu. Dereceye girenlere ödülleri verildi. Burhaniye de briç her geçen yıl gelişiyor. Türkiye’de isim yapmaya başladık. Bu gelişmede bize destek olanlara teşekkür ediyorum” dedi.