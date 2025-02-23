Balıkesir’de 2025 yılı Balıkesir Kulüplerarası Halk Oyunları İl Birinciliği Müsabakaları, Kurtdereli Spor Salonu’nda gerçekleşti. Yarışmaya katılan ekipler, geleneksel halk oyunlarını ustalıkla sergileyerek seyircilere unutulmaz bir görsel şölen sundu. Her bir kulüp, kültürel mirası yaşatma ve halk oyunlarını en doğru şekilde icra etme adına büyük bir özveri ve titizlikle gösterilerini sergiledi.

Müsabakalar, Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Kadın-Erkek ve Karma, Düzenlemesiz Dal ile Minikler, Gençler, Yıldızlar ve Büyükler Düzenlemeli Dal kategorilerinde gerçekleştirildi. Her kategori, belirlenen performans kriterlerine göre büyük bir dikkatle değerlendirildi. Ekipler, hem teknik hem de sanatsal açıdan yüksek bir başarı göstererek izleyicilerden tam not aldı. Yarışmalar sonunda, derece elde eden kulüplere düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Halk oyunlarımız, milletimizin birliğini pekiştiren ve kültürel mirasımızı yaşatan önemli bir bağdır. Geleneksel halk oyunları, kültürel mirasımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu tür etkinliklerle halk oyunlarımız, hem korunmakta hem de yeni nesillere aktarılmaktadır. Bugün burada yer alan tüm kulüplerimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerinde bulundu.