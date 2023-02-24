Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşanmasının ardından tüm Türkiye de yardım seferberliği başlatılırken, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde de Halk Eğitimi Merkezinde görevli öğretmen ve usta öğreticiler depremzedeler için uyku tulumundan giysilere kadar değişik üretimler için çalışmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşanmasının ardından tüm Türkiye de yardım seferberliği başlatılırken, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde de Halk Eğitimi Merkezinde görevli öğretmen ve usta öğreticiler depremzedeler için uyku tulumundan giysilere kadar değişik üretimler için çalışmaya başladı.

Burhaniye’ de Kaymakamlığın ve Belediyenin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyaları devam ederken, Halk Eğitim Merkezinde görevli öğretmen ve usta öğreticiler de depremzedeler için uyku tulumundan monta ve çocuk tulumlarına kadar değişik eşyalar üretmeye başladı. Depremin ilk haftasından itibaren başlayan çalışmalarda yaklaşık bin dolayında ürün deprem bölgesine gönderilirken, bu günlerde de çocuk tulumu ve erkek montları üretilmeye başlandı. Gönüllü öğretmen ve usta öğreticilere teşekkür eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, “ 6 Şubat tarihinde depremden etkilenen, 11 ilimizde 14 milyon nüfusun yoğun olarak etkilendiği afetten sonra usta öğreticilerimiz ve öğretmenlerimiz gönüllülük esası ile bir araya geldiler. O günden beri bu güne kadar binin üzerinde uyku tulumu, su geçirmez mont, nevresim takımı, battaniyeler, ya da çocuklar için giysiler, bereler ve atkılar üreterek peyderpey tırlara yüklenip deprem bölgelerine gönderilmektedir. Her gün üretimimiz sürmektedir. Öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimiz fedakar şekilde çalışıp üretiyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Deprem bölgesindeki insanlarımızın acısına ortak olabilmenin gururunu yaşıyorum” dedi. Öğretmen Nilgül Duran da, “Burhaniye Halk Eğitim Merkezi olarak oradaki kardeşlerimizin acısını paylaşmak için kurum öğretmenlerimiz olarak elimizden geldiğince kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Hep beraber, battaniye, mont, uyku tulumu ve çocuk eşofman takımları diktik. Ve oradaki tüm kardeşlerimizi kucaklamayı, onların acılarını bir parçada olsa paylaşmaya çalıştık” dedi. Ayşe Ay Duran ise, “Depremin ilk haftasından itibaren elimizden geldiğince bazı üretimler yaptık. Kışlık eşofman takımları ve uyku tulumları göndermeye çalıştık onlara. Bu hafta da nevresim takımları hazırladık. Onlara gönderdik. Şimdi de montlar dikiyoruz. Onları sıcak tutsun istiyoruz. Elimizden geldiğince yardım ediyoruz ve yardım etmeye devam edeceğiz” diye konuştu