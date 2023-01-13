Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kurulan Türk Sanat Musikisi Korosu Reha Yurdakul Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluştu. Müzik Öğretmeni Umut Çağlayan Bayram’ın şefliğini yaptığı koronun seslendirdiği 24 şarkı izleyenleri coşturdu.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kurulan Türk Sanat Musikisi Korosu Reha Yurdakul Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluştu. Müzik Öğretmeni Umut Çağlayan Bayram’ın şefliğini yaptığı koronun seslendirdiği 24 şarkı izleyenleri coşturdu.

Yurt genelinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince kurulan korolar faaliyete başlarken, Burhaniye Halk Eğitim Merkezindeki Türk Musikisi Korosu da 3,5 aylık çalışmanın ardından sahnedeki yerini aldı. Önceki hafta Kenan Sucuoğlu Huzurevinde yaşlılara konser veren koro, dün akşamda Burhaniyeli müzikseverleri coşturdu. Reha Yurdakul Kültür Merkezindeki konseri yaklaşık 300 kişi izledi. 2 saatlik konserde çeşitli makamlarda 24 şarkı seslendirilirken, izleyenlerde şarkılara eşlik etti. Konseri Belediye Meclis üyeleri ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İzettin Zengin ve Bülent Akmeşe ile Halk Eğitimi Merkez i Müdürü Turan Fırat Algül de izledi. Konserin sonunda koro şefi Umut Çağlayan Bayram ve koro üyelerini kutlayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, koro şefine çiçek takdim etti. Konserin ilgi gördüğünü anlatan Müdür Turan Fırat Algül, “Yurt genelinde olduğu gibi biz de koromuzu oluşturduk. 3,5 ay gibi kısa bir sürede hazırlanan arkadaşlarımız bir konser verdiler. Türk musikisini halkımıza ve gençlerimize sevdirmek istiyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum. İnşallah, konserlerimiz devam edecek” dedi. Turizmci Bülent Musal da, “ Böyle sosyal etkinliklerin her zaman devamını bekliyoruz. Koro şefi ve tüm sanatçıları kutluyorum. Ben turizmciyim. Böyle etkinliklerin ilçe tanıtımına da katkısı olacağına inanıyorum” dedi.