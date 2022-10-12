Burhaniye ilçesinde, Sağlık Merkezi yapımı için başlatılan kazıda kemiklerin çıkması duyarlı vatandaşları harekete geçirirken, inşaat durduruldu. Muhyiddin-i Rumi Türbesi yanında bulunan kazı alanında eski mezarların bulunduğu iddia edildi.

Burhaniye ilçesinde, Sağlık Merkezi yapımı için başlatılan kazıda kemiklerin çıkması duyarlı vatandaşları harekete geçirirken, inşaat durduruldu. Muhyiddin-i Rumi Türbesi yanında bulunan kazı alanında eski mezarların bulunduğu iddia edildi.

Kocacami Koruma Alanında yer alan Eski Belediye binası arsasına Sağlık Merkezi yapımı için başlatılan hafriyat çalışması sırasında kemiklerin çıkması duyarlı vatandaşları harekete geçirdi. Burhaniyeli İş adamı Nurullah Kahraman’ın başvurusu üzerine kaymakamlık tarafından inşaat kazısı durduruldu. İnşaatın durdurulması vatandaşları memnun etti.

Muhyiddin-i Rumi Türbesi yanında isimsiz mezarların bulunduğunu iddia eden İş Adamı Nurullah Kahraman,” Türbenin çevresinde isimsiz mezarlar yer almaktadır. Bazı zatlar vasiyetleri üzerine buraya defnedilmiştir Dolayısıyla burası mezarlıktı. Kazı çalışması başlayınca bir sürü kemikler çıktı. Biz konuya müdahale ettik. Kaymakamımızın desteği ile şuanda inşaat durduruldu. Buradan çıkan kemikleri bir araya toplayıp gıyabi cenaze namazı kıldıktan sonra defnetmeyi düşünüyoruz. Bu konuda çalışmamız var. İnşaatın devam etmemesi konusunda valiliğe, kaymakamlığa ve Kültür Varlıkları Kurumuna başvurularda bulunduk” dedi.