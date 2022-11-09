Balıkesir’de asayiş ve narkotik polislerinin son 1 haftada yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu şüphelisi toplam 318 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 110 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’de asayiş ve narkotik polislerinin son 1 haftada yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu şüphelisi toplam 318 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 110 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla son 1 haftada Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 193 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 96 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 22 adet ruhsatsız tabanca ve 153 adet fişek, 16 adet ruhsatsız tüfek ve 20 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube polisleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 82 ayrı çalışmada Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Edremit, Bandırma, Erdek, Gönen, Bigadiç, Kepsut, Sındırgı, Susurluk, Havran ve Burhaniye ilçelerinde son 1 haftada 125 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklandı. 2 şahıs adli kontrol şartıyla, 109 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 44 bin 576 adet sentetik ecza hap, bin 777 gram esrar maddesi, 712 gram metamfetamin maddesi, 76 gram skunk maddesi, 29 gram bonzai maddesi, 5 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve suçtan elde edildiği düşünülen 39 bin 350 TL ele geçirildi.