Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 157 şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 81 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 157 şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 81 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde son 1 hafta içinde arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 157 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 81 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 20 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 206 adet fişek, 19 adet ruhsatsız tüfek ve 118 adet kartuş, 6 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 32 adet fişek ele geçirildi.