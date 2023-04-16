Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Geleneksel Sübeylidere Gece Güreşleri büyük ilgi gördü. İftardan sahura devam eden güreşlerde 200 pehlivan arenaya çıkarken, güreşleri yaklaşık 5 bin kişi izledi.

İlçeye bağlı kırsal Sübeylidere Mahallesi’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi’nin desteği ile 6. kez düzenlenen Gece Güreşleri’nin Başpehlivanı Ertuğrul Dağdeviren oldu. Özel olarak hazırlanan arenada düzenlenen güreşleri, Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bazı daire müdürleri ve belediye meclis üyeleri ile yaklaşık 5 bin güreş sever izledi. Arenayı dolduran vatandaşlar, final güreşleri tamamlanana kadar alanı terk etmedi.

Güreşler de finalde Mehmet Yeşilyeşil’i yenen Ertuğrul Dağdeviren başpehlivan olurken, Yeşilyeşil ikinci, Kaan Kaya da üçüncü oldu. Yeşilyeşil ve Dağdeviren normal sürede yenişemeyince puanlamaya gidildi. Güreşlerin devam edeceğini anlatan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burada geleneksel gece güreşlerinin 6.’sını yapıyoruz. Bu, yağlı pehlivan güreşleri, sezonun ilk güreşi olmaktadır. Türkiye’de gece pehlivan güreşi yapan ilk ve tek belediyeyiz. Bu güreşler sahura kadar sürecek. Ayrıca haziran ayında da geleneksel Burhaniye Kızıklı Güreşlerimiz var, 10 Haziran’da yapacağız. İddia ediyoruz, Burhaniye Kızıklı Pehlivan güreşleri de Türkiye’de yapılan pehlivan güreşlerinin içerisinde ilk beşe giren güreştir. Katılan bütün pehlivanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sübeylidere Mahalle Muhtarı Mustafa Demir de, "Seyircilerimiz de memnun olduğu için güreşlerimizi devam ettirmek istiyoruz. Seyircilerimiz çok kalabalık. Bize destek olanlara, pehlivanlarımıza ve seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Milli güreşçi Aslan Seyhanlı ise yarışlarla ilgili olarak, "Ramazan içinde 6.’sını yaptığımız Burhaniye Sübeylidere Mahallesi gece güreşi öncesi iki bin kişiye iftar verildi. Şu anda da güreşlere 200 tane sporcu katıldı. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’e, Burhaniye başkan yardımcılarıma ve bölüm müdürlerime de sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu ata sporumuz devam edecek. Burhaniye’de her sene 2 güreş yapıyoruz. Birisi Kızıklı birisi de Türkiye de söz sahibi olan Türkiye’nin her yerinde duyulan bu gece güreşi. Burhaniye’de Sübeylidere güreşleri de oturmuş oldu" diye konuştu.

Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdil de, "Bu güreşler, artık geleneksel bir hal aldı. Bu akşamda çok güzel bir ortam oldu. Burada, bütün katılan belediye meclis üyelerime, siyasi parti üyeleri ve halkımıza teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içinde çok güzel bir güreş oldu. İyi bir seyir zevki verdi. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.