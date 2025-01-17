Vali Ustaoğlu kazada yaralanan öğrencilerin karnesini hasta yatağında teslim etti Vali Ustaoğlu kazada yaralanan öğrencilerin karnesini hasta yatağında teslim etti

Balıkesir’de polis ekipleri tarafından deşifre edilerek yakalanan hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi şahıs cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyet ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma suçundan 6 Yıl 10 Ay 15 Gün Hapis Cezası ile mahkumiyete yönelik aranması bulunan bir şahıs yapılan çalışma neticesinde yakalandı. Şahıs adli mercilerdeki işlemleri sonrası Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: iha