Balıkesir’in Karesi ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde yürütülen çalışmada FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen bir kişi Karesi ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturması tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.