Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Engelli Derneklerinde düzenlediği kurslar tamamlanırken, yıl boyu hazırlanan eserler de sergilendi.

Barış Manço Parkında, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi, Zihinsel Engelliler Derneği ve Engelbiziz Derneğinin ortaklaşa düzenlediği sergi açıldı. Engelli gençler gönüllerince oyunlar oynarken, sergilerin açılışını da, Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, Milli Eğitim Müdür Vekili İzettin Zengin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel birlikte yaptı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, konuşmasında kurslar hakkında bilgi verirken, katılımcılara teşekkür etti. Açılışta bir konuşma yapan Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, “Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda el beceri kurslarımıza katılan engelli, engelli yakınları ve gönüllü dostlarımız kurs öğretmenlerimizin gözetiminde yıl boyunca çok güzel el emeği ürünler ürettiler. Birçoğumuz bu kurslarda el becerilerini geliştirmekle kalmadı. Hem bir şeyler ürettiler hem de sosyalleştiler. Engelli anne, babalarımız birkaç saatliğine de olsa rahat bir nefes alma fırsatı buldular. Bu vesileyle bu kurslarımızın açılabilmesi ve dernek faaliyetlerimizi yürütebilmemiz için bizlere yer tahsis ederek sıcak bir yuva ortamı sunan Burhaniye Belediyemize, Belediye Başkanımıza, her türlü sorunlarımızda yanımızda olan sayın Kaymakamımıza, kurslarımızın açılmasında yardımlarını esirgemeyen Milli Eğitim Müdürümüze, Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze, BALMEK Müdürümüze, fedakarca çalışan kurs öğretmenlerimize, kurslarımıza katılan tüm kursiyerlerimize, kurslarımız süresince derneğimizin temizliğini üstlenen BALMEK çalışan ve yöneticilerine, kurslarımızın açılmasında emeği geçen herkese yürekten çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kursiyerleri kutlayan Kaymakam İlyas Memiş de, “Halk Eğitimi kursları çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Kurslara katılan vatandaşlarımız becerilerini geliştirirken, aile ekonomilerine de katkıda bulunuyorlar. Bu vesileyle kursların açılmasında emeği geçen Halk Eğitim Müdürümüze, Türkiye Sakatlar Derneği, Zihinsel Engelliler Derneği ve Engelbiziz Derneği yöneticilerine teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimizin emeklerine teşekkür ediyorum. Sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.