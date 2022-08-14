Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi, Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği, Janset Gürbüz Engel Biziz Derneği, Burhaniye Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Öykü Atölyesi ile birlikte Burhaniye Engelsiz Güçler Platformu çatısı altında bir araya geldi. Engelli vatandaşlar, ay sonunda düzenlenecek olan Burhaniye Ören Festivalinde satmak üzere lavanta bebekler ile lavanta yağı ve kantaron yağı üretimine başladı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi, Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği, Janset Gürbüz Engel Biziz Derneği, Burhaniye Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Öykü Atölyesi ile birlikte Burhaniye Engelsiz Güçler Platformu çatısı altında bir araya geldi. Engelli vatandaşlar, ay sonunda düzenlenecek olan Burhaniye Ören Festivalinde satmak üzere lavanta bebekler ile lavanta yağı ve kantaron yağı üretimine başladı.

Kavakdibi Mahallesinde Fatma Doğan’ın bahçesinde bir araya gelen kadınlar festivalde satılmak üzere lavanta bebekler ile lavanta yağı ve kantaron yağı üretimine başladı. Festivalde satılacak ürünler Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesine gelir olacak. 3 aydan beri çalışan kadınlar, vatandaşları festivale beklediklerini söyledi. Üretmekten mutlu olduklarını anlatan Baise Zeybek, “Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi, Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği, Engel Biziz Derneği hep birlikte festivalde satılmak üzere ürünler hazırlıyoruz. Lavanta bebekler, lavanta ve kantaron yağları üretiyoruz. Bunlar derneğimize gelir olacak. Öykü Atölyesi de bize destek oluyor” dedi. Fatma Doğanda, “Biz Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi olarak el sanatları kursları atık. Kurslarda kazandığımız beceriler sonucu da burada üretime başladık. Bahçelerden lavantalar toplayarak bunları lavanta bebeğe dönüştürdük. Ayrıca, lavanta ve kantaron yağları ürettik. Bunları festivalde satacağız. Herkesi festivale bekliyoruz” dedi. Makbule Şenol ise, “Öykü atölyesi olarak çalışmalarda bizde katkıda bulunuyoruz. Arkadaşlarımızla beraber lavanta bebek çalışmaları yaptık. Böyle bir çalışma da bulunmaktan son derece mutluyuz. Güzel bir çalışma oldu” dedi. Suzan Aydemir de, “Engelsiz Güç Platforma adına bu sene lavanta bebekler yapıyoruz. Onlara destek olmak istedik. Katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Öykü atölyesi olarak bir aydır bizde çalışmanın içindeyiz” dedi.