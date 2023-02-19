Burhaniye ilçesinde, Geleneksel Türk Sanatları eğitimi alan Elif Şahin’in hazırladığı çini dekorları ilgi gördü. Kavakdibi Caddesinde kurduğu Huma Sanat Evi’nde çalışmalarını sürdüren genç sanatçı öğrencilere de çini eğitimi veriyor.

Burhaniye ilçesinde, Geleneksel Türk Sanatları eğitimi alan Elif Şahin’in hazırladığı çini dekorları ilgi gördü. Kavakdibi Caddesinde kurduğu Huma Sanat Evi’nde çalışmalarını sürdüren genç sanatçı öğrencilere de çini eğitimi veriyor.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünden 5 yıl önce mezun olan Elif Şahin’in, Kavakdibi Caddesinde kurduğu Huma Sanat Evi’nde hazırladığı birbirinden değerli çiniler ilgi gördü. Kişiye özel ürünler de hazırlayan Şahin, meraklı öğrencilere de çini yapımını öğretiyor. İşini severek yaptığını anlatan Elif Şahin, “Atölyemiz, yaklaşık 4 yıldır devam ediyor. Hem öğrencilere eğitim veriyorum, Hem de kişiye özel üretimler yapıyorum. Hem de özel günlere özel sipariş olursa onları yapıyorum. Koleksiyonumuz var. Değişik değişik fincanlar tasarlayıp yapıyorum. Bunlar hiçbir yerde olmayan fincanlar. Onların satışını gerçekleştiriyorum. Sakarya Üniversitesi mezunuyum. 4 yıl üniversite, 4 yıl da burası toplam 8 yıldır bu işi yapıyorum. Meraklılar öğrencim oluyor. Öğrencilere bu sanatı öğretmeye çalıyorum. İşimi severek yapıyorum” dedi. Ortaokul öğrencisi Itır Korkmaz da, “Elif hocamın yanında hobi olarak bu işi yapmaya çalışıyorum. Orta bire gidiyorum. Bu iş hoşuma gidiyor. Hobi olarak yapıyorum. Bu iş te yaptığım bu desende yaptığım ilk bardak bu şekilde oldu. Değişik oldu. İçini düzleştirdim. Çünkü, içine farklı bir desen yapmak istiyorum. Burada yaptığım bu desen de farklı tabaklık altlığı ve tasarımları da var” diye konuştu.