2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, Türkiye genelinde olduğu gibi Balıkesir’de de büyük bir heyecanla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, yeni dönemin ilk gününde Burhan Erdayı İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi.

Okul bahçesinde öğrenci ve öğretmenlerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan Müdür Murat Demir, yeni dönemin tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. Eğitim-öğretim süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirmek için yürütülen çalışmalara değinen Müdür Demir, öğretmenlerin katkılarıyla öğrencilerin akademik ve sosyal başarılarının artırılacağını vurguladı.

Ziyaret kapsamında öğretmenlerle gerçekleştirilen toplantıda, ikinci dönemde eğitim süreçlerinin daha etkin yürütülmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik planlanan yeni projeler, sınıf içi etkinlikler ve akademik başarıyı artırmaya yönelik stratejiler masaya yatırıldı.

Eğitimde kalitenin artırılması için öğretmen, öğrenci ve velilerin iş birliğinin önemine dikkat çeken Müdür Murat Demir, ikinci dönemin daha başarılı ve verimli geçmesi için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.