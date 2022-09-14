Büyükşehir Belediyesi, Gastronomi Şehri Balıkesir yolculuğunda önemli bir adım daha atıyor. Balıkesir Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalayan Büyükşehir, “Balıkesir Eğitim Mutfağı” kuracak.

Büyükşehir Belediyesi, Gastronomi Şehri Balıkesir yolculuğunda önemli bir adım daha atıyor. Balıkesir Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalayan Büyükşehir, “Balıkesir Eğitim Mutfağı” kuracak.

Gastronomi şehri Balıkesir’in zengin mutfağını tanıtmak ve bu eşsiz mutfağı tüm dünyanın beğenisine sunmak için çalışmaları sürüyor. Şehrin lezzetlerini yaşatmak ve dünyaya tanıtmak için çalışan Büyükşehir Belediyesi, gastronomi alanında yapılan çalışmaların akademik zemine yayılarak daha profesyonel bir şekilde yürütülmesi için Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile işbirliği protokolü imzaladı. Şehrin lezzet değerlerinin geliştirilerek korunmasını, bölgenin tarımsal ürünlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını ve pazarlanmasını hedefleyen protokol dahilinde “Balıkesir Eğitim Mutfağı” kurulacak.

‘Balıkesir’in mutfağını önemsiyoruz’

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanında Yaygın Eğitim Faaliyeti Ortak Hizmet İşbirliği Protokolü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan ve Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan İlban tarafından imzalandı. Protokol dahilinde kurulacak Balıkesir Eğitim Mutfağının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin gastronomi ve mutfak sanatları konusunda gerçekleştireceği eğitim faaliyetlerine akademik destek sağlanacak. Tarımsal ürünlerin tanıtımına ve pazarlanmasına da katkı sunması beklenen protokolle ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, “Balıkesir Mutfağının korunması ve gelecek nesillere miras olarak aktarılmasını önemsiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz öncülüğünde belediye olarak önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu işbirliği protokolü de bunlardan birisi. Şehrimizin ürünlerini markalaştırarak tanıtalım istiyoruz. Emekleri ve destekleri için Başkanımız Yücel Yılmaz’a ve üniversitemize teşekkür ediyorum” dedi.