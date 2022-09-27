Burhaniye ilesinde, 4 yıl önce Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resim Öğretmenliğinden mezun olan Eda Yurtsal’ın yaptığı resim, çini boyama ve epoksi işleri ilgi gördü. Ali Çetinkaya Caddesinde Yunus Nadi Pasajında atölye açan Yurtsal, atölye çalışmalarının yanında Halk Eğitimde resim dersleri verdiğini söyledi.

Burhaniye ilesinde, 4 yıl önce Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resim Öğretmenliğinden mezun olan Eda Yurtsal’ın yaptığı resim, çini boyama ve epoksi işleri ilgi gördü. Ali Çetinkaya Caddesinde Yunus Nadi Pasajında atölye açan Yurtsal, atölye çalışmalarının yanında Halk Eğitimde resim dersleri verdiğini söyledi.

Okuldan mezun olduktan sonra hayalinde olan atölyeyi kurmak istediğini anlatan Eda Yurtsal, atölyesinde yağlıboya ve akrilik resimler yapıyor. Yurtsal, bir taraftan da seramik boyama ve epoksi çalışmalarına da ağırlık verdi. Halk Eğitim Merkezinde resim dersleri de veren genç öğretmen, işini severek yaptığını söyledi. Sanatla mutlu olduğunu anlatan 30 yaşındaki Eda Yurtsal,” 2018 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resim öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Hayalim atölye açmaktı. Burada 2 ay önce atölyemi açtım. Çalışıyorum. Aynı zamanda Halk Eğitimde de öğretmenlik yapıyorum. Çocuklarla vakit geçirmek her zaman çok güzel. Onların samimiyeti, içtenliği başka hiç bir şeye değişilmiyor. Bende hayatımı onlarla vakit geçirmek istiyorum. Çocuklarla sanatla çok daha mutluyum. Aynı zamanda atölyemizde yağlı boya akrilik tablolar yapıyorum. Sipariş üzerine resimler yapıyorum. Epoksi malzemesinden bileklikler takılar nişan tepsileri yapıyorum. Örgü hırkalarımız var. Biblolardan hediyelik eşyalar yapıyorum. Bunlar da atölyeye destek olan parçalarım. İşimi severek yapıyorum” dedi.