Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz hafta Pelitköy Mahallesinde yapılması planlanan deve güreşleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamazken, deveciler önümüzdeki haftalarda yapılacak güreşlere hazırlanmaya başlandı. Burhaniye güreşlerinin 22 Ocakta yapılacağını anlatan Burhaniye Deve Güreşleri Ağası Tarık Erdil, güreş severleri Burhaniye güreşlerine beklediklerini söyledi.

Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz hafta Pelitköy Mahallesinde yapılması planlanan deve güreşleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamazken, deveciler önümüzdeki haftalarda yapılacak güreşlere hazırlanmaya başlandı. Burhaniye güreşlerinin 22 Ocakta yapılacağını anlatan Burhaniye Deve Güreşleri Ağası Tarık Erdil, güreş severleri Burhaniye güreşlerine beklediklerini söyledi.

Burhaniye’de, geçtiğimiz hafta Pelitköy Mahallesinde yapılacak sezonun ilk güreşi hava muhalefeti nedeniyle yapılamazken, deveciler başka il ve ilçelerde yapılacak güreşlere hazırlanmaya başladı. Gelin gibi süslenen develer bol bol gezdirilirken, önümüzdeki haftalarda rakipleri ile buluşacaklar. Deve güreşlerinin ilgi gördüğünü anlatan Deve Güreşleri Ağası Tarık Erdil, “İlçemizde yapılması planlanan Pelitköy güreşleri yağmur nedeniyle yapılamadı. Düzenlenen deveciler gecesine katıldık. Orada Belediye Başkanımızın teklifi ile güreş ağalığına seçildim. Burhaniye de ilk defa böyle bir şey gerçekleşti. Ben yaşam içinde ağalığa karşıyım. Ama, ben burada Burhaniye Belediyesi adına meclis üyeleri adına kabul ettim. Bunun için Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler’e teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta Pelitköy güreşleri yağmur nedeniyle yapılamadı. Ama, önümüzdeki haftalarda en az 5-6 il ve ilçede güreş var. Bizim arkadaşlarımızda bu güreşlere hazırlanıyorlar. İlçemizde 50 dolayında güreşen devemiz var. Deveciler, çevre il ve ilçelerdeki güreşlere gidecekler. İnşallah havalar iyi olur. 22 Ocak 2023 tarihinde de Burhaniye’de güreş olacak. Bütün güreş severleri ilçemize bekliyoruz. İnşallah, güzel bir ortam olur. Devecilerimiz de vermiş oldukları emeklerinin hakkını alırlar. Kazasız belasız güreşlerin olmasını diliyorum” dedi.