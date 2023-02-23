Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’e gelen deprem mağdurlarına ücretsiz ulaşım imkânı sağlıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’e gelen deprem mağdurlarına ücretsiz ulaşım imkânı sağlıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından tüm imkânlarını seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hem afet bölgesinde hem de Balıkesir’de depremin yaralarını sarıyor. Büyükşehir tarafından uygulamaya alınan “Misafir Kart” ile Balıkesir’e gelen depremzedeler, şehir içi hatlardan ücretsiz yararlanacak.

6 Şubat’tan bu yana deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarından alt yapı bakım ve onarımları, çevre temizliğinden insani yardımlara kadar birçok çalışmayı hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, devreye aldığı sosyal projelerle de hem deprem bölgesinde hem Balıkesir’de depremzedelerin hayatını kolaylaştırıyor.

Daha önce deprem bölgelerinden gelip Balıkesir’e yerleşen afetzedeler için eski Yay/Ada Alışveriş Merkezi’ni ücretsiz alışveriş merkezine dönüştürerek giyimden hijyene kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir, şimdi de depremzedelerin şehir içi ulaşımları için ‘Misafir Kart’ uygulamasını devreye aldı.

Hayata geçirilen “Misafir Kart” uygulamasıyla Balıkesir’e gelen depremzedeler, belediye otobüslerinden ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek. AFAD’ta kaydı bulunan ve uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 40 10 numaralı çağrı merkezine ulaşabiliyor. Talep üzerine Büyükşehir ekipleri, Misafir Kartı depremzedelerin ikamet adresine teslim ediyor.