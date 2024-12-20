Balıkesir genelinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı tüm kurumlar, tesisler ve öğrenci yurdu yerleşkelerinde eş zamanlı olarak "Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tatbikat, bireylere deprem anında doğru hareket etmeyi öğretmek ve afetlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlendi.

Tatbikatın başlangıcında, deprem alarmı verilerek sarsıntı senaryosu simüle edildi. Bu esnada, tatbikatın en kritik bölümlerinden biri olan "Çök-Kapan-Tutun" hareketi uygulandı. Deprem sırasında hayatta kalmak için önemli bir davranış olan bu hareket, bireylere doğru pozisyon alarak sarsıntının etkilerinden korunmalarının önemiyle anlatıldı. Katılımcılar, deprem anında nasıl güvenli bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini öğrenerek, bu temel davranışın hayati önemini kavradılar.

Sarsıntı geçtikten sonra tahliye süreci başladı ve öğrenciler, sporcular ve personel güvenli alan olarak belirlenen toplanma noktasında bir araya geldi. Toplanma alanlarında, AFAD yetkilileri tarafından afet sonrası güvenli davranışlar ve hayatta kalma stratejileri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tatbikatın en dikkat çekici bölümlerinden biri, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Adat Ekibi tarafından gerçekleştirilen yaralı tahliye senaryosuydu. Gerçekçi bir senaryo ile deprem sonrası yaralıların tahliyesi başarıyla gerçekleştirildi. Bu uygulama, katılımcılara afet anında hem ilk yardım hem de acil tahliye prosedürlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.