Balıkesir’de AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir’de AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’a göre yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Bigadiç, Kepsut, Dursunbey, Sındırgı gibi ilçelerde yaşanan sarsıntı vatandaşlarda paniğe neden oldu. Bazı iş yerlerindeki vatandaşlar sokağa çıkarken, depremin meydana geldiği noktalardan ilk alınan bilgiye göre herhangi bir hasara neden olmadığı öğrenildi.