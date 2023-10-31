Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Yerli ve Milli Tohumlarımızın Tanıtımı ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, 2023 yılında şu ana kadar demonstrasyon çalışmalarıyla elde edilen başarı oranları açıklandı.

19 üründe, 74 çeşitle, 151 mahalle ve bin 627 dekar alanda 900 çiftçiyle birlikte çalışarak yerli ve milli çeşitleri Balıkesir’in her köşesinde yaygınlaştığını ifade eden Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, “Buğdaydan arpaya, domatesten patlıcana, haşhaştan aspire, çeltikten soya fasulyesine ve birçok yem bitkisi çeşitleriyle deneme çalışmaları yaparak, üreticilerimizin minimum maliyetle en yüksek verimi ve karlılığı sağlayabileceği ileri tarım teknolojileri ile desteklediğimiz projelere odaklanmış, 2023 yılı üretim sezonunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda 2023 yılı üretim sezonu içinde; bin 627 dekar alanda 74 çeşitle tohum desteği ve 84 bin fide desteğiyle 900 üreticimize yerli ve milli çeşitleri kullanması noktasında imkân sağlamış, bu çalışmalar sayesinde bölgemize uyumlu, hastalık ve zararlılara dayanıklı, erkenci, birim alandaki verimi ve kalitesi yüksek çeşitleri üreticilerimizle buluşturmuş bulunmaktayız” dedi.

“Çiftçilerimizin bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz”

İl Müdürü Alkan, konuşmasının devamında, “Ayrıca hasat zamanında çiftçilerimizin yanında olarak yapılan çalışmalarının sonuçlarını üreticilerimizle birlikte değerlendirerek üretimi ve verimi artırmanın yollarını aramaya devam ediyoruz. Bu itibarla; verdiği desteklerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Balıkesir Valiliğimize, Milletvekillerimize, geliştirdiği yerli ve milli çeşitlerle Balıkesir tarımına sağladığı destekleri için Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren tüm araştırma ve geliştirme enstitülerimize, yürüttüğümüz projelerde önemli rol oynayan tüm İl/İlçe Müdürlüklerimize ve personellerine, oda ve borsa başkanlıklarına teşekkür ediyor, tüm çiftçilerimizin bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.