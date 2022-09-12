Burhaniye ilçesinde, düğünlerde davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövme geleneği yaşatılıyor. Kazanlarda kaynatılmış olan buğday gençler tarafından özel sopalarla karıştırılırken, dövenlerin boyunlarına da havlular asılıyor.

Burhaniye ilçesinde, düğünlerde davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövme geleneği yaşatılıyor. Kazanlarda kaynatılmış olan buğday gençler tarafından özel sopalarla karıştırılırken, dövenlerin boyunlarına da havlular asılıyor.

Burhaniye’de, keşkek, özellikle kırsal kesimde düğün yemeklerinin vazgeçilmezi. Düğünlerde 7-8 çeşit yemek hazırlanırken, düğünün son günü de keşkek ikramı yapılıyor. İçine et karıştırılarak kazanlarda pişirilen buğday gençler tarafından karıştırılırken, buna da keşkek dövme deniyor. Kırsal Dutluca Mahallesi’nde İlayda-Ömer Biçer çiftinin düğününde de keşkek geleneği unutulmadı. Köy gençleri tarafından dövülen keşkek pilav ile birlikte ikram edilirken, keşkek döven gençler oyun oynamayı da ihmal etmedi. Düğüne katılanlara teşekkür eden damat babası Kadir Biçer, “Keşkek bizim geleneğimiz. Bu gelenek atalarımızdan kalma. Yıllardan beri davullu düğünlerde yapılır. Keşkek, gençler tarafından elbirliği ile imece usulü yapılan bir şey. Biz böyle gördük. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah, bundan sonraki nesiller de yaşatmaya çalışır. Düğünümüze katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Dutluca Muhtarı Hüsnü Kaya da, “Düğünlerimizde keşkek olayı geleneksel bir şeydir. Yıllardan beri devam etmektedir. Davul klarnet eşliğinde gençler keşkeği döverler. Gençlere çeşitli hediyeler verilir. Bu yıllardan beri devam etmektedir. Herkes tarafından da beğenilerek yenilmektedir. İnşallah, daha da devam edecek. Geleneklerimizi yaşatmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.