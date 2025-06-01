Burhaniye ilçesinde, Şehit Yılmaz Kobak İlkokulunun düzenlediği Yılsonu Şenliğinde büyük coşku yaşandı. Sahneye çıkan öğrenciler bağlama çaldı anneler de türkü söyledi.

Şehit Yılmaz Kobak İlkokulunda, okul bahçesinde düzenlenen Yılsonu Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Emekli müzik öğretmeni Nurcan Atılgan’ın öncülüğündeki hazırlanan okul korosunda çocuklar bağlama çalarken, anneleri de türkü söyledi. Koronun mini konseri büyük ilgi gördü., Konserin sonunda sınıf öğretmeni Nermin Besen, koro şefi Nurcan Atılgan’a teşekkür etti, çiçek verdi. Daha sonra bir öğrenci şarkı söyledi. Emekli müzik öğretmeni Dilek Kızık da türküler seslendirdi. Okulun halk oyunları ekibi de gösteri yaptı. Okul Müdürü Mehmet Abidin Şentürk ile müdür yardımcısı Hasan İbiş’in öncülüğünde hazırlanan Yılsonu Şenliğinde büyük coşku yaşandı. Şenliği Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi.