Dünya Atletizm Günü 81 ilde olduğu gibi Balıkesir’de de çocuk atletizm şenlikleriyle kutlandı.

Dünya Atletizm Federasyonu tarafından ilan edilen 9-10 Mayıs Dünya Atletizm Günü etkinlikleri dahilinde Ercan Kıvrak İlkokulu ve Yarış Ortaokulu’nda “Çocuk Atletizm Etkinlikleri” düzenlendi.

Çocukları daha fazla hareket etmeye teşvik etmek, rekabet duygusu, azim, dostluk ve saygı gibi kavramların pekiştirilmesine katkı sağlamak için kurulan oyun parkurlarında çocuklara, antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri eşlik etti. Atletizmin ana branşları olan Koş-At-Atla içeriği ile gerçekleştirilen oyunlarda, çocukların Atletizme özendirilmesi ve geleceğin potansiyel atletleri ile ilk etkileşimin sağlanması için etkinlikler yoğun bir katılımla gerçekleşti. Atletizm spor dalının bilinilirliğinin arttırılması, okul çağındaki çocukların ders dışı zamanlarında spor yapma becerilerinin geliştirmesi, bilgisayar başında geçen yaşam döngülerine fiziksel hareketlilik getirilmesi amacıyla Koşabiliyorken Koş Projesi Çocuk Atletizm Şenlikleri etkinlikleri sona erdi. Çocuk atletizm etkinliği sonunda öğrenci atletlere katılım belgeleri takdim edildi.

Etkinlikler sonunda, hazırlanan Çocuk Atletizmi Günü sertifikaları, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Gölen, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Caner Çorlak, Spor Şube Müdürü Emre Baydemir, Ercan Kıvrak İlkokulu Müdürü Ekrem Açıkgöz tarafından verildi. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, sporun atletizmle başladığını ve daha sonra sporcuların yetenekli oldukları dallara yönelerek spor hayatlarına devam ettiklerini söyledi. İl Müdürü Özalp, “Bu tür etkinliklerle atletizmin altyapısını daha da büyütebilmek ve geliştirebilmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.