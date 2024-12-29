Balıkesir’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediyenin tüm birimleri zorlu kış şartlarında meydana gelebilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına teyakkuzda.

Gönen, Edremit, Dursunbey, Havran ve Sındırgı gibi kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının olumsuz etkilerine karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinde kış mesaisi başladı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, yolların kapanmaması ve buzlanmanın etkisini azaltarak kazaların önüne geçiyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) şehrin her köşesinde ızgara ve menfez temizliklerini düzenli aralıklarla gerçekleştirirken tüm birimler sorumluluk alanlarında vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatları doğrultusunda halkın hayatını kolaylaştırmak için çalışan belediye ekipleri, il genelinde yağış ve kötü havadan etkilenen alanlarda çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Rüzgar, yıldırım ve fırtına nedeniyle zarar gören ağaç ve yeşil alanlara çevreye zarar vermeden müdahale ediliyor. Belediye ekipleri gerekli onarım ve bakım çalışmalarını her noktada gerçekleştiriyor.

Karla hızlı ve etkin mücadele

Balıkesir’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ulaşımın aksamaması için ekipler, aralıksız ve teyakkuz halinde çalışıyor. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri karla mücadele sırasında 7/24 nöbet esasına göre çalışırken bu kapsamda 3 bin tona yakın tuz, 3 bin 400 ton kum ve 4 ton solüsyon stokları ile kesintisiz hizmet veriyor. Sındırgı’ya bağlı Bayraklı, Aktaş,Kınık güzergahlarında karla kesintisiz mücadele veren ekipler, Dursunbey ilçesine bağlı Çelikler, Yassıören ve Çanakçı mahallelerinde kar küreme ve yol açma çalışmaları gerçekleştirdiler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Gönen ve Burhaniye’de kapalı yol kalmazken Havran’da Kalabak ve Hanlar mevkii arası da ulaşıma açıldı.

82 kurtarıcı araç müdahaleye hazır

Kış şartlarında yoğun kar yağışıyla birlikte muhtemel araç kazaları ve kaymalar nedeniyle kapanan trafiğe müdahale etmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı 82 kurtarıcı araç göreve hazır. Kar yağışlarında kapanan yolları açmak ve kesintisiz ulaşım hizmetini sağlamak amacıyla kullanılan 25 greyder, 12 beko loder, 6 dozer, 13 loder, 2 paletli loder ve 24 kamyonun yer aldığı araç filosu, kritik noktalarda acil müdahaleler gerçekleştirerek kazaların da önüne geçiyor.

Donma riskine karşı tedbirlere alınıyor

Şehrin her köşesinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), kış mevsiminde yüksek kesimlerdeki terfi merkezlerinde donma riskine karşı önlemler alıyor. Sondaj bağlantı vanalarına özel uygulamalar yaparak aksaklıkların önüne geçiyor. Kış aylarında yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek su baskınlarını en aza indirmek amacıyla BASKİ, yağmur suyu ızgara ve menfez temizliklerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Belirli bir program dâhilinde ve uzman ekiplerce yürütülen bu çalışmalar sayesinde, ızgaralarda biriken kum, çakıl ve katı atık gibi materyaller temizlenerek tıkanıklıkların önüne geçiliyor. Böylece yağmur suyu tahliyesi sağlıklı bir şekilde yapılırken kötü kokular da engelleniyor. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakma hedefiyle çalışan BASKİ, 7 gün 24 saat esasıyla vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor.

Can dostlar kışın da güvende

Sokakta yaşayan sessiz canlar için yılın 365 günü tüm imkânlarını seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, zorlu kış şartlarında da hizmetlerini kesintisiz sürdürüyorlar. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama desteği vermeye devam ederken yüksek kesimlerdeki yaban hayvanlarının beslenme ihtiyacını da ihmal etmiyor. 20 ilçeyi tek tek dolaşan “Can Dost” mobil hayvan bakım ve tedavi aracı, sokakta yaşayan canların kış aylarında da tedavi ve sağlık taramalarını gerçekleştirecek.

“Yakın Çözüm” ekibi her an yanınızda

Zorlu kış şartlarında barınma, gıda ve ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşayan vatandaşlar, 444 40 10 iletişim numarasından Yakın Çözüm Merkezi’ne ulaşarak yardım talebinde bulunabilirler. Gidilmedik ev, çalınmadık kapı bırakmayan Yakın Çözüm ekipleri, dar gelirli vatandaşların imkânlarını iyileştirmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.