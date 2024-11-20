Balıkesir Üniversitesinde bulunan Botanik bahçesinin soğanlı bitkiler bahçesinde safranlar çiçek açmasıyla birlikte hasat da başladı. Botanik bahçesinde hasat yapan Prof. Dr. Fatih Satıl öğrencilerine Safran fiyatının altınla yarıştığını açıkladı.

Botanik bahçesi arazisinde ilk kez yetiştirilen safranın hasadına Biyoloji bölümü öğrencileri ile birlikte Rektör yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl ve Biyoloji Bölümünden Arş. Gör. Tuba Mumcu katıldı. Prof. Dr. Satıl, hasat esnasında öğrencilere hem safran çiçeğini anlattı hem de hasat yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri öğrencilere aktardı. Öğrenciler safran bitkisini toplarken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Prof. Dr. Fatih Satıl yaptığı açıklamada; “UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almakta ülkemizde yoğun olarak Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve “mor altın” olarak adlandırılan safran çiçeği artık üniversitemizde bulunan Botanik bahçesinde de yetiştiriliyor. Safranın önemi giderek artan tarım ürünleri arasında yer aldığını belirten Satıl, Safran ekim ve kasım arasında yaklaşık bir aylık sürede toplanıyor. Çok özel, antik çağlardan beri kullanılan kadim bir bitkidir. Safran soğanlarını bize sağlayan Altınoluk MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencimiz ve aynı zamanda soğanlı bitki üreticisi olan İrem Karabulut’a teşekkür ederiz” dedi.