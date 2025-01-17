Balıkesir’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kiloyu aşkın bonzai uyuşturucusu yakalandı. Operasyonda 2 kişi ise gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün yapılan operasyonda bir kilo 164 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 58.96 gram afyon sakızı, 8 parça LSD, 24 ecstacy hap, 12 kök kenevir, 10 sentetik ecza, 0.80 gram esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tahkikata başlandı.