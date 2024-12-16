Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki toplam bin 133 muhtarla birebir çalışarak mahallelerin sorunlarını çözüyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı öncülüğünde tüm ilçelerde muhtarlar tek tek ziyaret ediliyor.

Katılımcı yönetim anlayışıyla hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, demokrasinin en temel unsurlarından olan muhtarlarla yakın diyaloğunu sürdürüyor. Balıkesir’in merkez mahallelerinin yanı sıra en ücra kırsal mahallelerine kadar ulaşan Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı öncülüğünde il genelindeki tüm muhtarlarla birebir çalışıyor. Altıeylül ve Karesi merkez ilçelerinin yanı sıra Balya, Havran ve Sındırgı’da mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun, Balıkesir’in 20 ilçesinde de ziyaretlerin süreceğini dile getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın muhtarlara selamlarını ileten Uzun, mahallelerin talep ve sorunlarını da muhtarla istişare etti.

“Muhtarlarımıza gidiyoruz”

Her mahallenin sorununu ve isteğini yerinde tespit edebilmek adına ilçelerde muhtarlarla buluştuğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun “İlçelerimizde mahalle muhtarlarımızla bir araya geldik. Onların istek ve taleplerini kendilerinden dinledik. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın selamlarını ilettik. Başkanımızın da söylediği gibi muhtarlarımızın bizim yanımıza gelmesini beklemeden biz onların yanına gidiyoruz. Herhangi bir talepleri, sıkıntıları olup olmadığını soruyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımızla güçlü bir koordinasyon ve daha yakın bir çalışma ortamına sahibiz” dedi.