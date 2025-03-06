Balıkesir’in Erdek ilçesinde Düzler Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, trafik ışık ihlali yapan bir otomobil beton mikseriyle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay dün sabah saatlerinde Erdek’ten Bandırma istikametine seyir halinde olan 10 ADZ 990 plakalı otomobilin, Düzler mevkii döner kavşakta trafik ışıklarını ihlal etmesi sonucu meydana geldi. Üst yoldan Bandırma yönüne dönüş yapmakta olan 10 ANZ 091 plakalı beton mikseriyle çarpışan Hyundai marka otomobil, sol kapı kısmından hafif hasar aldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.