Balıkesir merkez Karesi ve Altıeylül ilçelerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kar yağışının akşam saatlerinde artarak devam edeceği bilgisini verdi.

Balıkesir merkezde beklenen kar yağışı başladı. Balıkesir’in yüksek ve kırsal ilçelerinde dün başlayan yoğun kar yağışı il merkezine öğleden sonra başladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.